09 Ноября 2026
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Фото: Reuters / Angelika Warmuth

Politico: Страны Европы устали от финансирования Украины

НАТО пока не может найти 7 млрд евро, запланированных на военную помощь Украине в 2026 году. По данным Politico, это происходит на фоне запросов Киева на увеличение поставок ПВО и растущей усталости крупнейших доноров.
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В июле 32 страны НАТО договорились выделить Киеву по 70 млрд евро в 2026 и 2027 гг. Финансовая ситуация Украины остается сложной: дефицит бюджета на 2026 год составляет почти 50 млрд евро, а потребность во внешнем финансировании на 2026-2029 гг. оценивается в 146 млрд.

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом основная нагрузка легла на Европу, но страны сталкиваются с бюджетными ограничениями. Так, канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что поддержка Украины создает серьезную нагрузку на бюджеты союзников, которые вынуждены финансировать помощь в одиночку. Но Европа не прекратит вливать в Украину деньги.

Параллельно в Европе растет усталость от военного конфликта, который Украина не собирается заканчивать. Издание Le Monde сообщает, что на фоне экономических проблем помощь Киеву становится объектом критики в странах Европы, а жители Франции, Германии, Испании и Италии все чаще выступают за мир. Эксперты отмечают преобладание пацифистских настроений и страха перед бесконечным конфликтом.

Как признала недавно глава евродипломатии Кая Каллас, европейским лидерам становится все труднее убеждать население в необходимости поддержки Украины.

Теги: европа, нато, украина


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