В Нижнем Тагиле после ДТП госпитализировали пять человек

В Нижнем Тагиле на участке от автодороги "Южный подъезд к городу Нижний Тагил" до автодороги "Нижний Тагил — Нижняя Салда" произошло ДТП с пятью пострадавшими. Об этом сообщает Госавтоинспекция по Свердловской области.

Авария произошла 8 ноября около 20.00 на 1-м километре автодороги вокруг города Нижний Тагил. По предварительным данным, 35-летняя водитель автомобиля "Пежо 206" превысила скорость и не справилась с управлением, из-за чего машину занесло на встречную полосу, где произошло столкновение с двигавшимся навстречу автомобилем ВАЗ-2114 под управлением 23-летнего мужчины.

В результате ДТП водители обоих транспортных средств и три пассажира ВАЗ-2114 (22-летняя и 21 -летняя девушки,21-летний парень) все — местные жители, доставлены в Городскую больницу № 1 Нижнего Тагила, где медики оказывают им необходимую помощь.

Установлено, что за три года за рулем водитель "Пежо" привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД 19 раз, все штрафы оплачены. Водитель ВАЗа за 11-месячный стаж привлекался два раза, все штрафы также оплачены. В каком они были состоянии на момент ДТП определит химико-токсикологическое исследование.

На месте аварии сотрудники Госавтоинспекции выявили неудовлетворительные дорожные условия — наличие рыхлого снега на проезжей части. По данному факту организации, ответственной за содержание дороги, выдано предписание об устранении выявленных недостатков. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция призывает водителей выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий, а владельцев дорог и обслуживающие организации — обеспечивать постоянный контроль за состоянием проезжей части и своевременно устранять снег и наледь.