Мерц готов встретиться с Путиным на саммите G20

Канцлер Германии Фридрих Мерц готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Отвечая на вопрос газеты Westfalenpost о том, могут ли в декабре, на саммите G20 в США, состояться переговоры между ним и президентом РФ, Мерц отметил, что "это не исключено". По мнению канцлера, если президент России прилетит туда, он не станет уклоняться от возможности побеседовать, пишет ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину заявил, что делать преждевременные выводы о возможной поездке Владимира Путина на саммит G20 в Майами не стоит.

"Я бы не забегал так далеко. Мы знаем, что всегда такие поездки сопряжены с большими логистическими трудностями и проблемами", - сказал Песков.