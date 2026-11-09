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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Врио главы Екатеринбурга начинает приемы жителей в районах города

Власти Екатеринбурга проведут выездной прием жителей Кировского района.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, прием состоится в ближайшую пятницу, 13 ноября. Он пройдет с 13:00 в здании спортивной школы "Виктория" (улица Владимира Высоцкого, 14).

В нем примут участие назначенный в октябре врио главы Екатеринбурга Рустам Галямов, заместители мэра и руководители органов администрации города. Также приглашены представители контрольно-надзорных органов, муниципальных учреждений, общественных организаций и управляющих компаний.

Записаться на прием можно с 9 по 12 ноября следующим способом:

  • по телефонам: +7 (343) 304-31-90, 304-37-45 с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00;
  • направив письменное обращение через личный кабинет гражданина на официальном сайте администрации Екатеринбурга при условии обязательной авторизации на Едином портале Госуслуг;
  • направив письменное обращение через платформу обратной связи на Едином портале Госуслуг.

Запись жителей, обратившихся непосредственно в день приема – 13 ноября – проведут в здании спортшколы "Виктория" до 17:00 по местному времени. В мэрии подчеркнули, что личный прием будет проводиться только при предъявлении паспорта.

Как уточнил Рустам Галямов в своем канале, в дальнейшем подобные приемы граждан пройдут во всех районах Екатеринбурга.

Напомним, на прошлой неделе врио главы города провел объезд двух районов – Орджоникидзевского и Чкаловского. Галямов остался недоволен увиденным и высказал свои замечания.

Теги: приемы, Галямов, районы, Екатеринбург


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