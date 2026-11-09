09 Ноября 2026
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Трамп поручил расследовать действия демократов за угрозы импичмента

Президент США Дональд Трамп поручил минюсту расследовать исходящие от демократов угрозы импичментом и другими наказаниями в адрес себя и республиканцев. Он назвал эти действия "юридической войной" и "вымогательством", заявив, что под удар попадают даже спонсоры партии.
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По итогам выборов в конгресс республиканцы с треском проиграли, а демократы уверенно взяли обе палаты под контроль. Как пишут все западные СМИ, демократы уже планируют расследования, в частности деловых сделок семьи Трампа. Под внимание могут попасть также Илон Маск и другие спонсоры. Представители демократов уже призывают к судебным разбирательствам.

Reuters отмечает, что демократы выбрали тактику расследований вместо немедленного объявления импичмента президенту. Представитель Белого дома Лорен Бис заявила, что подобные "фиктивные расследования" и радикальная левая политика демократов нанесут вред стране.

Кроме того, демократы уже готовят расследование о замедлении работы Starlink и Starshield для ВСУ. Также запросы получили банки, порты и частные структуры, участвующие в поставках российского дизельного топлива, а новый конгресс начнет проверку всех решений Трампа за последние два года.

При этом импичмент Трампу едва ли грозит, так как у демократов нет двух третей голосов, признают эксперты.

Теги: трамп, сша, импичмент, демократы


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