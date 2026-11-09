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Происшествия За рубежом
Фото: Накануне.RU

Краковскому стрелку грозит пожизненное

Стрелку, открывшему огонь в польском Кракове, может грозить пожизненное заключение.

"Если преступник выживет, ему грозит пожизненное заключение", - заявил в эфире польского телевидения генеральный прокурор, министр юстиции Польши Вальдемар Журек, цитату приводит РИА Новости.

8 ноября мужчина в камуфляжной одежде открыл стрельбу из машины без номеров в районе Рыночной площади в центре Кракова. Он был ранен при задержании и госпитализирован. Его опознали как гражданина Польши. При обыске в его доме обнаружили тела его сестры и родителей. В момент стрельбы на площади проходила демонстрация ультраправых сил.

Теги: Вальдемар Журек, Краков, стрелок


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Развитие сюжета:

Ранее 09.11.2026 09:13 Мск Умер краковский стрелок

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