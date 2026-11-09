Британия и страны Северной Европы создадут военно-морской альянс против России

Британия и страны Северной Европы создадут военно-морской альянс, одной из главных задач которого станет "сдерживание" российских подводных лодок в Северной Атлантике, Арктике и Балтийском море. Об этом заявил Financial Times начальник штаба обороны королевства Ричард Найттон. Соответствующее соглашение планируется заключить в рамках Объединенных экспедиционных сил (JEF).

Об этом уже сообщалось весной. Теперь в Лондоне открыто признали, что не могут уступить доминирование в Атлантике. Участники нового антироссийского блока намерены перейти к практическим мерам взаимодействия военно-морских сил, военно-воздушных сил и сухопутных войск под руководством Лондона. В возглавляемую Британией коалицию JEF входят: Дания, Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Исландия и Швеция.

Как пишет издание, значение Северной Атлантики и Арктики для НАТО растет в том числе из-за открытия новых морских маршрутов вследствие таяния льдов и прохождения через регион важных подводных кабелей связи, а также из-за дистанцирования США от Европы.

Главком британских ВМС генерал Гвин Дженкинс ранее заявил, что цель - создать силы, которые будут совместно тренироваться и смогут быстро вступить в бой против России. Речь идет о создании гибридного военно-морского флота, состоящего как из пилотируемых и беспилотных платформ, так и из автономных и реактивных беспилотников.