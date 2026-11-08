Следствие пока не установило мотивы преступника, устроившего стрельбу в Кракове

Следствие пока не установило предполагаемые мотивы действий преступника, устроившего в субботу стрельбу в Кракове, сообщают РИА Новости со ссылкой на генпрокурора, министра юстиции Польши Вальдемара Журека.

"Если речь идет о мотивах, то еще слишком рано", - сказал Журек. При этом он уточнил, что у стрелявшего обнаружили некую символику, но отказался уточнить, что это за символика.

"Не могу. Это тайна следствия", - заявил он.

Напомним, что мужчина в камуфляжной одежде открыл стрельбу из машины без номеров в районе Рыночной площади в центре Кракова. Он был ранен при задержании и госпитализирован. Его опознали как гражданина Польши. При обыске в его доме обнаружили тела его сестры и родителей.

Добавим, что в момент инцидента на площади проходила демонстрация ультраправых сил. На текущий момент известно о шести погибших и 16 раненых, среди которых сотрудники полиции. В Кракове объявлен траур до 11 ноября.