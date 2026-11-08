Мэр Днепропетровска на Украине заявил о блэкауте в городе

Мэр Днепропетровска на Украине Борис Филатов* заявил о блэкауте в городе., сообщают РИА Новости.

Ранее в воскресенье глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сообщил, что в регионе более 600 тысяч абонентов остались без электроснабжения.

"В городе снова блэкаут. К сожалению, уже второй за последние две недели… Все тяговые подстанции обесточены, а значит ни один электротранспорт в городе не ездит… Метрополитен открыт как укрытие", - написал Филатов.

В конце октября Филатов заявлял, что город полностью обесточен.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов и заочно осужден в России