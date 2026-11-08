Космическое агентство США разрабатывает свой планетоход с ядерным двигателем

Космическое агентство США (НАСА) разрабатывает свой планетоход с ядерным двигателем PROMISE, его отправят на южный полюс Луны в 2028 году. Миссия планетохода рассчитана на 18 месяцев, сообщают РИА Новости.

"НАСА... объявило, что приступает к дальнейшей разработке планетохода PROMISE ("Полярный ровер для наблюдения, картографирования и исследований на месте")... Шестиколесный луноход, оснащенный научными приборами,... совершит посадку в районе южного полюса Луны", - говорится в сообщении.

По данным НАСА, планетоход PROMISE будет оснащён буром для извлечения реголита с целью изучения льда и других ресурсов на Луне.

НАСА предоставило американской космической компании Blue Origin, основанной миллиардером Джеффом Безосом, базовый контракт на сумму 94 миллиона долларов на доставку аппарата PROMISE на Луну.