СМИ: Берлин не хочет выявлять заказчиков подрывов "Северного потока"

Германская сторона не собирается выявлять истинных заказчиков и инициаторов подрыва "Северного потока", сообщают РИА Новости со ссылкой на директора департамента европейских проблем (ДЕП) МИД РФ Владислава Масленникова.

"8 ноября исполняется 15 лет введению первой нитки газопровода "Северный поток" "Еврокомиссия, вроде бы отвечающая за энергобезопасность ЕС, старательно помалкивала",- сказал он, комментируя ход расследования.

"В Берлине в итоге удовлетворились тем, что вбросили не слишком убедительную версию о причастности к подрыву исключительно украинских граждан, в отношении которых сейчас идет судебный процесс", - добавил Масленников. По его словам, "истинных заказчиков и инициаторов данного преступления выявлять там, похоже, никто не собирается".