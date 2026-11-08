В Ростовской области при атаке БПЛА повреждено дорожное полотно моста через Миус

В Ростовской области в результате воздушной атаки и падения обломков беспилотника повреждено дорожное полотно моста через реку Миус на 97-м километре трассы Р-280 в Неклиновском районе. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своём канале на платформе "Макс", передаёт корреспондент Накануне.RU.

По его словам, также повреждена строительная техника - два гусеничных крана. Пострадавших нет. На месте происшествия работают экстренные службы, движение через мост организовано в реверсном направлении.

В настоящее время беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется.

Жителей региона просят быть бдительными: покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения, не подходить к окнам.