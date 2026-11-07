Мужчина, устроивший стрельбу в центре Кракова, оказался бывшим военным

Стрелок, устроивший побоище в центре Кракова, оказался 25-летним бывшим военнослужащим польской армии, сообщает Baza. После задержания мужчину прооперировали, сейчас его состояние оценивается как стабильное.



В багажнике машины, из которой велась стрельба, нашли оружие и боеприпасы. Автомобиль принадлежит 52-летнему отцу стрелка, имеющему разрешение на 11 единиц оружия. У самого мужчины было разрешение на два ствола. Предварительно, во время нападения он был в бронежилете.

Напомним, что мужчина в камуфляжной одежде открыл стрельбу из машины без номеров в районе Рыночной площади в центре Кракова. Он был ранен при задержании и госпитализирован. Его опознали как гражданина Польши. В момент инцидента на площади проходила демонстрация ультраправых сил. На текущий момент известно о шести погибших и 12 раненых в тяжелом состоянии. В Кракове объявлен траур до 11 ноября.