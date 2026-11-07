Роспотребнадзор проверяет информацию о возможной вспышке неизвестного вируса у российских туристов во Вьетнаме

Роспотребнадзор проверяет информацию о возможной вспышке неизвестного вируса у туристов во Вьетнаме.

Ведомство обратилось в минздрав Вьетнама и Ассоциацию туроператоров России, сообщает РИА Новости. Ранее в Telegram-канале SHOT появилась информация о том, что российские туристы во Вьетнаме жалуются на неизвестный вирус. Уточняется, что болезнь сопровождается высокой температурой, кашлем и головной болью.

В Роспотребнадзоре отметили, что ведомство запросило официальную информацию об эпидемиологической ситуации, мерах профилактики и информировании туристов, выезжающих в Республику Вьетнам.

При этом, по данным агентства, Российский союз туриндустрии опроверг информацию о вспышке неизвестной болезни у туристов во Вьетнаме. "Массовых жалоб на заболевание от организованных российских туристов во Вьетнаме не поступало. Страховые компании также не фиксируют массовых обращений", — заявили в РСТ.

ТАСС со ссылкой на АТОР добавляет, что туроператоры не получали жалоб от находящихся во Вьетнаме российских туристов на "неизвестный вирус". Партнерские клиники устанавливают диагнозы тонзиллит, бронхит, пневмония и другие. Случаев, когда врачи не могут поставить диагноз и сообщают о неизвестном вирусе, у страховой компании "Евроинс" не было.