09 Ноября 2026
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Фото: официальный сайт федерации хоккея Белоруссии

Хоккейные сборные Белоруссии не допущены к участию в Чемпионате мира 2027 года

Хоккейные сборные Белоруссии не допущены к участию в Чемпионате мира 2027 года. Такое решение сегодня принял совет Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF).

Под ограничение попали молодежная и взрослая команды Белоруссии. Решение принято на основании позиции Дисциплинарного совета, согласно которой законных оснований для возвращения сборных нет.

Интерфакс отмечает, что Совет учел существующие спортивные и организационные условия, включая структуру соревнований, расписание, продажу билетов и оперативное планирование, и постановил, что белорусские национальные сборные не будут участвовать в юниорском и взрослом чемпионатах в сезоне 2027 года.

Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея с шайбой подчинится решению Спортивного арбитражного суда (CAS) и разрешит Федерации хоккея России заявить сборную страны для участия в международных чемпионатах. Арбитраж удовлетворил основные требования Федерации хоккея России и отменил пять резолюций совета IIHF, на основании которых российские команды были отстранены от международных турниров.

После этого премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что сборную России не допустят на молодежный чемпионат мира по хоккею, который пройдет в стране в конце года. Карни сообщил, что россиянам будет отказано в визах, заверив, что это самостоятельное решение страны.

Норвежская хоккейная ассоциация объявила о намерении бойкотировать матч с сборной России, если в рамках чемпионата-2027 так случится, что сборные окажутся противопоставленными на льду. Остальные матчи норвежцев на групповом этапе пройдут в обычном режиме.

Германия как страна, принимающая Чемпионат-2027, пригрозила отменой проведения первенства из-за участия российской сборной. "Германия не может позволить себе "неприемлемый экономический риск", заявил глава правления Немецкого хоккейного союза DEB Франк Лутц. Обсуждаемый вариант - не выдавать российским спортсменам визы.

Чемпионат 2027 года юбилейный, 90-й по счёту чемпионат мира по хоккею. Он пройдёт в немецких Дюссельдорфе и Мангейме во второй половине мая 2027 года.

Теги: сборная белоруссии по хоккею, международная федерация хоккея с шайбой, чемпионат 2027


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