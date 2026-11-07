Бензин подешевел в 61 регионе страны. На Урале - заметно только в Тюменской области

Бензин подешевел в 61 регионе страны.

Расчеты приводит РИА Новости на основе данных Росстата за последнюю неделю октября. Самое ощутимое снижение произошло в Калмыкии - на 20,3%. Заметно подешевело топливо в Кабардино-Балкарии - на 13,1%. В Хакасии и Туве цены опустились на 10,4% и 10,1%% соответственно, а в Костромской области - на 8,7%.

В лидерах падения цен на бензин оказались также Тюменская, Новосибирская, Астраханская и Воронежская области, Марий Эл (7%), Чувашия, Татарстан и Томская область (5%).

Более чем на 4% подешевел бензин на заправках Тульской, Саратовской, Самарской, Рязанской, Московской, Тамбовской и Курской областей, а также в Северной Осетии, Дагестане и Ингушетии.

Снижение цен на бензин более чем на 3% было отмечено в 13 регионах, еще в 25 субъектах темпы снижения цен были ниже этого уровня.