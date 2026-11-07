07 Ноября 2026
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Фото: Накануне.RU

Муж "королевы марафонов" Елены Блиновской ушел от уголовной ответственности на СВО

Муж "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексей отправился в зону СВО, поэтому в отношении него прекращено уголовное преследование по обвинению в уклонении от уплаты налогов.

Как сообщил агентству ТАСС источник в правоохранительных органах, "прекращено уголовное преследование по делу об уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ) в отношении Алексея Блиновского в связи с его участием в специальной военной операции".

Ранее производство по его уголовному делу было приостановлено, поскольку в 2024 году он заключил контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ и отправился в зону проведения СВО. 16 января 2025 года Блиновский присутствовал в Савеловском суде Москвы, он был допрошен в качестве свидетеля по делу своей супруги Елены Блиновской. Алексей Блиновский проходил обвиняемым по уголовному делу по статье о пособничестве уклонению от уплаты налогов.

Напомним, что Елена Блиновская получила известность благодаря проведению "марафонов желаний", на которых она учила клиентов достигать желаемого, взимая за это плату. Доходы "королевы марафонов" избежали налогов на сумму 906,6 млн руб. Следствие посчитало незаконной легализацию доходов на сумму 716,6 млн руб

Елену Блиновскую признали виновной в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации преступных доходов в особо крупном размере, она была осуждена на четыре года со штрафом 800 тыс. руб., а за неправомерный оборот средств платежей - на три года со штрафом 200 тыс. руб. По совокупности суд определил ей окончательный срок в пять лет общего режима со штрафом в 1 млн руб.

Имущество супружеской пары конфисковали: квартиры и парковочные места в Москве,дома в Подмосковье и Ялте, в том числе шикарный дом супругов Блиновских в элитном коттеджном поселке Millennium Park в Истре, земельные участки и строения в ряде регионов России, в том числе в Адыгее, в Костромской и Ярославской областях и Алуште. В доход государства отойдут деньги на счетах в ряде банков в рублях, долларах и евро, мотоцикл Harley Davidson, а также два гидроцикла, вездеход, катер, семь прицепов и автомобиль УАЗ.

Теги: елена блиновская, алексей блиновский, сво


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