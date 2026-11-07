В Орле при отражении ракетной атаки пострадало промышленное предприятие

При отражении ночной ракетной атаки на Орловскую область повреждено предприятие в столице региона, рассказал губернатор Андрей Клычков.

"В результате отражения массированной ракетной атаки противника частично пострадали производственные помещения предприятия в Советском районе города Орла. На месте происшествия работают все экстренные службы и правоохранительные органы. Принимаются необходимые меры, направленные на локализацию и устранение повреждений. Продолжается оценка последствий вражеского террористического акта", - написал глава Орловской области в своем паблике в Макс.

Ракетная опасность была объявлена в регионе сегодня ночью около 01.00, действие режима продолжалось около получаса.