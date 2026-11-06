В немецком городе Ангермюнде неизвестные повредили советский мемориал Славы

В немецком городе Ангермюнде (район Укермарк) неизвестные повредили советский мемориал Славы. Об этом сообщает rbb24 со ссылкой на городские власти.

По их данным, в ночь на четверг верхняя часть памятника с Советской звездой была насильственно сорвана со здания в Парке Мира. Деталь разбилась на две большие части и несколько фрагментов.

Городские власти решительно осудили этот акт вандализма. Точная сумма ущерба устанавливается. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.