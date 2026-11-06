В Подмосковье водитель грузовика погиб при обрушении пешеходного моста

В Солнечногорске сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства смертельного ДТП. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе подмосковной полиции.

Инцидент произошёл сегодня примерно в 18.30 на 57-м километре трассы М-10 "Россия". По предварительной информации, во время движения у грузовика открылся кузов, который задел платформу пешеходного моста. В результате конструкция моста обрушилась.

Водитель грузовика погиб на месте. Движение автотранспорта в обе стороны перекрыто, водителей просят выбирать пути объезда.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством.