Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ не комментирует пыточные на Украине

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), один из институтов ОБСЕ, не комментирует скандал с тайной тюрьмой в Петропавловской Борщаговке под Киевом, поскольку обстоятельства произошедшего якобы остаются неясными, сообщают РИА Новости со ссылкой на ответ организации.

"Фактические обстоятельства произошедшего остаются неясными, и БДИПЧ не может комментировать события, которые ведомство не в состоянии проверить", - говорится в сообщении.

Пыточные на Украине существуют с 2014 года, на это неоднократно обращали внимание российские власти. Среди украинского населения тема вызвала резонанс 2 ноября, когда толпа собралась в Петропавловской Борщаговке под Киевом около дома, в подвале которого удерживали и пытали людей, в том числе подростка.