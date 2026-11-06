Свердловский облсуд ужесточил наказание по делу о смертельном ДТП с детской хоккейной командой

Свердловский областной суд ужесточил наказание для виновников смертельного ДТП в Невьянске с автобусом, в котором находилась детская хоккейная команда.

Напомним, 29 января в районе Верх-Нейвинска автобус с детской хоккейной командой, возвращавшейся с соревнований, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Ситроен". В результате ДТП водитель и двое пассажиров авто погибли на месте, а тренер команды скончался в машине "скорой помощи". Также пострадали несколько детей. В дальнейшем выяснилось, что у автобуса лопнуло колесо.

На протяжении трех недель количество смертей в этой аварии оставалось под вопросом, так как 16-летний хоккеист все это время провел в коме. К счастью, парень проснулся и пошел на поправку.

На скамье подсудимых оказались три человека: водитель автобуса Игорь Миненко (ч.5 ст.264 УК РФ), владелец автобуса Евгений Лобов (п. "в" ч.2 ст. 238 УК РФ) и механик Максим Адиев (ч.3 ст.266 УК РФ). Им было назначено наказание в виде принудительных работ на срок 4 года. Миненко также лишили водительских прав на срок 2,5 года, а Адиев - права заниматься деятельностью, связанной с контролем за техническим состоянием транспортных средств и выпуском их в эксплуатацию на срок 3 года,

Гражданские иски были удовлетворены частично. С Лобова в пользу родственников погибших взыскано по 2 млн рублей, в пользу пострадавших несовершеннолетних по 1,5 млн рублей.

Приговор был обжалован прокурором, а также адвокатами осужденных и потерпевшими. Свердловский областной суд рассмотрел материалы дела, заслушал доводы сторон и ужесточил приговор.

Владелец автобуса Лобов следующие 3 года проведет в колонии общего режима - осужденного взяли под стражу в зале суда. Миненко и Адиеву суд назначил наказание в виде 3 лет колонии-поселения. Также Адиеву суд снизил дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с контролем за техническим состоянием транспортных средств и выпуском их в эксплуатацию, до 2 лет 10 месяцев. К месту отбывания наказания Миненко и Адиев проследуют самостоятельно, но под контролем УИС.