В Красноуфимском районе ВАЗ врезался в грузовик. Водитель погиб

В Красноуфимском районе устанавливают подробности смертельного ДТП, в котором погиб водитель ВАЗа-2104. Автомобиль врезался в грузовик "Скания".

Как сообщает Госавтоинспекция Свердловской области, авария произошла сегодня около 11.00 на 31-м километре автодороги Ачит — Месягутово. По предварительным данным, водитель ВАЗа‑2104, не учел метеорологические условия, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. От полученных травм он скончался на месте еще до прибытия "скорой помощи".

Установлено, что погибший являлся 66-летним местным жителем с 27-летним стажем за рулем. К административной ответственности за нарушения ПДД привлекался шесть раз. В каком он был состоянии в момент ДТП будет установлено по результатам назначенной химико - токсикологической экспертизы.

За рулем "Скании" находился 52-летний житель республики Башкортостан, имеющий стаж вождения 36 лет, за которые к административной ответственности привлекался 53 раза. По результатам освидетельствования - трезв.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно‑оперативная группа. Обстоятельства произошедшего, в том числе причины, побудившие водителя легкового автомобиля выехать на встречную полосу, выясняются.

Напомним, что сегодня в Камышлове при столкновении "Газели" с грузовиком также погибли два человека.

Госавтоинспекция обращает внимание участников дорожного движения на ухудшение погодных условий в регионе и связанную с этим повышенную опасность на дорогах. В таких условиях особенно важно неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость с учётом видимости и состояния проезжей части, а также использовать ремни безопасности — они существенно повышают шансы сохранить жизнь и здоровье при аварии.