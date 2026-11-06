В Териберке двух туристов унесло в море, один из них пропал без вести

Двоих туристов унесло волной в море в Териберке (Мурманская область), один из них пропал без вести.

По данным SHOT, инцидент произошел сегодня около11 утра. 32-летняя женщина и 37-летний мужчина были в составе группы вместе с гидом на пляже "Яйца драконов". Их накрыла мощная волна и унесла в Баренцево море. Женщину вскоре выбросило обратно на берег, она была госпитализирована в тяжелом состоянии. Второй турист пропал, ведутся его поиски.

РИА Новости пишет, что туристы делали селфи на берегу, когда их накрыло большой волной. У пострадавшей многочисленные повреждения, переломы и переохлаждение.

Накануне в Териберке было объявлено штормовое предупреждение.