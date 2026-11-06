В Финляндии приостановили новые аресты российских объектов

Апелляционный суд в Финляндии приостановил наложение новых ограничительных мер в отношении российских объектов. Об этом сообщили источники газеты Helsingin Sanomat.

Уточняется, что начатые службой судебных приставов исполнительные аресты приостанавливаются, пока суд не примет решение по апелляции.

В июне финское Управление по взысканию долгов приняло решение об изъятии принадлежащих России активов на общую сумму около четырех миллионов евро. Инициатором взыскателя выступила украинская энергокомпания "Нафтогаз" вместе со своими дочерними структурами.

В 2024 году посольство России направило в МИД Финляндии ноту с выражением решительного протеста против действий финских властей в отношении ареста недвижимости РФ в стране. Сообщалось об аресте 44 объектов недвижимости, общая стоимость которых оценивается в 31,5 млн евро. В посольстве заявили, что действия финских властей являются грубым нарушением международного права. Половина арестованных объектов, включая загородные дома и квартиры, являются дипломатическим недвижимым имуществом.