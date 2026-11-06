Штормовое предупреждение объявлено в Тюменской области

Штормовое предупреждение объявлено в регионе из-за сильного ветра, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.



В Тюменской области ожидается ветер с порывами до 18 метров в секунду. Также синоптики прогнозируют снижение температуры и мокрый снег — на дорогах возможна гололедица, риски ДТП растут. Жителям и гостям региона рекомендуют по возможности отказаться от поездок, особенно за город.

В настоящий момент все службы Тюменской области переведены в режим повышенной готовности.

Ранее глава Тюмени Максим Афанасьев обратился к автомобилистам с призывом заменить летние шины на зимние из-за ожидаемого похолодания. Мэр в своих соцсетях сообщил, что дорожные службы непрерывно отслеживают погодные сводки, чтобы оперативно реагировать на изменения.

Для недопущения гололедицы будет проведено прометание и обработка противогололёдными материалами проезжей части и пешеходных дорожек там, где это требуется. Вся техника находится в готовности.

Мэр призвал водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, а пешеходов — быть осторожными на переходах и тротуарах.

"Понижение температуры — верный признак необходимости замены летних шин на зимние. Тем, кто еще не успел переобуть свой автомобиль, рекомендую воздержаться от поездок и обязательно записаться в шиномонтажную мастерскую", — подчеркнул Афанасьев.