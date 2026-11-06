10 Ноября 2026
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Здравоохранение Свердловская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Минздрав увеличил число пунктов вакцинации в ТЦ Екатеринбурга

В торговых центрах Екатеринбурга увеличили число пунктов вакцинации и расшили ассортимент бесплатных прививок. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Поставить прививку в ТЦ можно будет на протяжении всего ноября согласно установленному графику работы. В ассортименты вакцины против гриппа, пневмококковой инфекции, дифтерии, столбняка, гепатита и кори. За вакцинацией может обратиться любой гражданин старше 18 лет с сертификатом прививок, паспортом и медицинским полисом. Перед процедурой каждого посетителя осмотрит терапевт, проверит температуру, давление и соберет анамнез.

"Не надо забывать, что у разных вакцин действуют разные схемы приема. Например, сделать прививку против гриппа и пневмококковой инфекции можно одномоментно, но в разные мышцы. А вот вакцинацию АДС-М против дифтерии и столбняка мы рекомендуем все же проводить отдельно. Все эти моменты врач обязательно объяснит на приеме, достаточно изъявить желание и предоставить прививочный сертификат", — пояснила заведующая Центром здоровья и медицинской профилактики Центральной городской больницы № 7 Екатеринбурга Елена Сац.

График работы выездных пунктов вакцинации против гриппа и других инфекций в Екатеринбурге

  • ТРЦ "Гринвич" (ул. 8 Марта, 46) — 6 ноября с 15:00 до 19:00 (прививки против гриппа, дифтерии и столбняка, гепатита В, пневмококка);
  • ТРЦ "VeerMall" (пр. Космонавтов, 108д) — 6 ноября с 12:00 до 18:00, 7 ноября с 10:00 до 15:00 (прививки против гриппа, пневмококка);
  • ТЦ "Парк Хаус" (ул. Сулимова, 50) — 6 ноября с 10:00 до 15:00 (прививки против гриппа, дифтерии и столбняка, пневмококка);
  • ТЦ "Дирижабль" (ул. Академика Шварца, 17) — 6 ноября с 12:00 до 19:00, 7 ноября с 10:00 до 15:00 (прививки против гриппа, пневмококка, дифтерии и столбняка, кори, гепатита В);
  • ТРЦ "Мегаполис" (ул. 8 Марта, 149) — 6 ноября с 12:00 до 19:00, 7 ноября с 10:00 до 15:00 (прививки против гриппа, пневмококка, дифтерии и столбняка, кори, гепатита В);
  • ТРЦ "Апельсин" (ул. Блюхера, 39) — 10 ноября с 10:00 до 15:00 (прививки против гриппа, дифтерии и столбняка, пневмококка);
  • ТЦ "Кировский" (ул. Сыромолотова, 22) — 10 ноября с 10:00 до 15:00 (прививки против гриппа, дифтерии и столбняка, пневмококка).

По данным эпидемиологов, в Свердловской области достаточно спокойная ситуация по заболеваемости вирусными инфекциями. На прошлой неделе было зарегистрировано около 20,5 тыс. случаев ОРВИ, что на 18,1% ниже уровня прошлой недели и на 18% ниже среднего многолетнего уровня.

Теги: Екатеринбург, ТЦ, вакцинация, вакцина, прививка


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