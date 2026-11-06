Законопроект о штрафах за опасное вождение могут отклонить

Комитет Госдумы по уголовному и административному законодательству рекомендовал отклонить законопроект о наказаниях за опасное вождение - заключение разместили в думской базе.

Проект внесли депутаты ЛДПР в июне 2024 года, в октябре его приняли в первом чтении. Авторы предлагали штрафовать за опасное вождение на 3–5 тысяч рублей, а при повторном нарушении лишать прав на 1-3 месяца.

В комитете сочли термин "опасное вождение" размытым - это грозит спорными ситуациями, особенно в плотном городском потоке. Кроме того, санкции назвали несоразмерными уровню риска. Правительство до сих пор не внесло нужные правки в ПДД, а предложений по балансировке норм в комитет не поступило.

Поэтому комитет рекомендовал Госдуме отклонить проект.

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