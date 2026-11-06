В Свердловской области задержали "Мерседес" с почти 8 кг метадона

Силовики пресекли поставку крупной партии метадона на Средний Урал. Изъято почти 8 кг наркотика.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Свердловской области, работали борцы с незаконным оборотом наркотиков ОВД Красноуфимска совместно с уголовным розыском и Госавтоинспекцией. На 170-м километре автодороги "Пермь – Екатеринбург" в Ачитском районе полицейскими был остановлен автомобиль "Мерседес-Бенц". В салоне находились трое мужчин, все уроженцы стран ближнего зарубежья.

При досмотре машины силовики обнаружили два тайника, в которых находились 23 свертка с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это вещество является метадоном. Общая масса изъятого наркотика составила 7 килограмм 663,9 грамма.

Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Все трое подозреваемых задержаны. Им грозит от 15 до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы. Проводится расследование.