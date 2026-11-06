Пенсии проиндексируют в 2027 году: два этапа повышения

В 2027 году в России повысят страховые пенсии - это затронет 37,5 миллиона человек. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Параметры повышения раскрыли в презентации министра к стратегическому докладу на Всероссийской неделе охраны труда - на эти данные ссылался ТАСС. Власти запланировали два этапа роста выплат. Первый стартует 1 февраля: пенсии поднимут на 6,8 %. Второй этап пройдет 1 апреля - тогда выплаты дополнительно вырастут на 3,3 %. Так за год пенсии увеличатся дважды, чтобы поддержать доходы пенсионеров. Мера коснется всех получателей страховых пенсий - всего 37,5 млн человек.

Ранее председатель "Справедливой России" Сергей Миронов считает, что пенсия должна составлять не меньше 40 % от прежнего заработка: по его словам, показатель упал с 32 % в 2018 году до менее чем 24 % сейчас. Чтобы повысить выплаты, политик предлагает сделать шкалу страховых взносов единой либо прогрессивной - так у государства появится больше средств на пенсии.