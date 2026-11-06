В Екатеринбурге запретят ездить на электросамокатах на еще девяти улицах

В Екатеринбурге появятся новые зоны, где запрещено передвигаться на электросамокатах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Уже в следующем году дорожные знаки 3.35 "Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено" установят на еще девяти улицах, после чего проезд на СИМ будет ограничен:

по нечетной стороне улицы Чкалова – от Обувщиков до Ясной;

по четной стороне улицы Карла Либкнехта – от проспекта Ленина до Малышева;

по обеим сторонам улицы Декабристов – от Розы Люксембург до Чапаева;

по четной стороне улицы Куйбышева – от Луначарского до Белинского;

по четной стороне улицы Мичурина – от Декабристов до Народной Воли (со стороны гимназии № 40);

по нечетной стороне улицы Белинского – от Декабристов до Куйбышева (со стороны парка имени Павлика Морозова);

по обеим сторонам улицы 8 Марта – от Малышева до Радищева;

по нечетной стороне улицы Патриса Лумумбы – от Братской до Ферганской (со стороны МАОУ СОШ № 87);

по нечетной стороне улицы Косарева – от Бородина до Инженерной (со стороны МАОУ СОШ № 105).

Дополнительные ограничения должны повысить безопасность дорожного движения и защитить пешеходов на участках вблизи социальных объектов и общественных пространств. Аналогичные знаки уже стоят в центре, ограниченном улицами Вайнера, Антона Валека, переулком Химиков, Горького, Пушкина, Малышева. При этом, речь идет не только про арендованные электросамокаты, но и личные, а также сигвеи, моноколеса, гироскутеры и электровелосипеды.

Контроль за соблюдением правил дорожного движения и привлечение нарушителей к административной ответственности осуществляют сотрудники Госавтоинспекции.