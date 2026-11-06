06 Ноября 2026
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге запретят ездить на электросамокатах на еще девяти улицах

В Екатеринбурге появятся новые зоны, где запрещено передвигаться на электросамокатах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Уже в следующем году дорожные знаки 3.35 "Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено" установят на еще девяти улицах, после чего проезд на СИМ будет ограничен:

  • по нечетной стороне улицы Чкалова – от Обувщиков до Ясной;
  • по четной стороне улицы Карла Либкнехта – от проспекта Ленина до Малышева;
  • по обеим сторонам улицы Декабристов – от Розы Люксембург до Чапаева;
  • по четной стороне улицы Куйбышева – от Луначарского до Белинского;
  • по четной стороне улицы Мичурина – от Декабристов до Народной Воли (со стороны гимназии № 40);
  • по нечетной стороне улицы Белинского – от Декабристов до Куйбышева (со стороны парка имени Павлика Морозова);
  • по обеим сторонам улицы 8 Марта – от Малышева до Радищева;
  • по нечетной стороне улицы Патриса Лумумбы – от Братской до Ферганской (со стороны МАОУ СОШ № 87);
  • по нечетной стороне улицы Косарева – от Бородина до Инженерной (со стороны МАОУ СОШ № 105).

Дополнительные ограничения должны повысить безопасность дорожного движения и защитить пешеходов на участках вблизи социальных объектов и общественных пространств. Аналогичные знаки уже стоят в центре, ограниченном улицами Вайнера, Антона Валека, переулком Химиков, Горького, Пушкина, Малышева. При этом, речь идет не только про арендованные электросамокаты, но и личные, а также сигвеи, моноколеса, гироскутеры и электровелосипеды.

Контроль за соблюдением правил дорожного движения и привлечение нарушителей к административной ответственности осуществляют сотрудники Госавтоинспекции.

Теги: Екатеринбург, электросамокат, улица, запрет, ограничение


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