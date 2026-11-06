10 Ноября 2026
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Из-за чего медведи выходят к людям?

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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Прикамье охотник выстрелил в друга, пытаясь защитить его от медведя

В Горнозаводском районе Пермского края полиция проверяет обстоятельства происшествия, случившегося накануне в лесу около посёлка Койва. Как сообщают "Новости Горнозаводска", на двух охотников напал медведь.

Мужчины легально охотились на птиц. Собака лаем разбудила зверя, и, пытаясь её найти, охотники столкнулись с медведем. Животное напало на одного из мужчин. Второй открыл огонь, но случайно зацепил товарища. Медведь получил ранение и убежал. Раненого охотника успели доставить в больницу, где ему сделали операцию.

Жителям Прикамья не рекомендуют посещать лес. Как отмечают специалисты, тёплая осень нарушила график зимовки медведей - некоторые передвигаются в голодной полудрёме, а такие звери становятся особенно опасными.

Теги: медведь, охотник


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