Долина направит все деньги, взысканные с "Бургер Кинга", на нужды бойцов СВО

Юристы певицы Ларисы Долиной намерены привлечь к ответственности компанию ООО "Бургер Рус" (сеть "Бургер Кинг") из-за публичного использования имени артистки в коммерческих целях.

Певица планирует направить все взысканные средства на нужды участников СВО, говорится в заявлении юридической службы Долиной.

Юристы отметили, что народная артистка РФ никогда не сотрудничала с сетью и не давала согласия на использование своего имени, образа и фотографий, пишет ТАСС.

"В погоне за сомнительным "ситуативным маркетингом" и сетевым хайпом руководство компании "Бургер Рус" перешло черту не только корпоративной этики, но и законодательства Российской Федерации. Объявление об искусственном ограничении обслуживания и прекращении доставки по адресу жилого дома в Хамовниках, где проживала Лариса Долина, является спланированной, циничной провокацией", - говорится в документе.

Ранее директор Долиной Сергей Пудовкин призывал СМИ и блогеров прекратить травлю певицы. Он также отмечал, что ситуация последних двух лет, связанная с именем Ларисы Долиной, "не сравнима даже с разборками в 90-х".

В декабре 2025 года, после скандала с квартирой сообщалось, что певица сможет подать в суд иск о защите чести и достоинства из-за ярлыка "схема Долиной", если выяснит, кто первым публично произнес это словосочетание.