Жога: Надо заниматься патриотическим воспитанием и молодёжи, и взрослых, в том числе и госслужащих

Уральский полпред Артём Жога отметил, что важно проводить патриотическое воспитание не только молодёжи, но и взрослых, в том числе и госслужащих, потому что могут быть сомневающиеся в принятых государством решениях. Заявление сделано на первом заседании Совета по патриотическому воспитанию граждан, передает корреспондент Накануне.RU.

Также полпред поддержал предложение члена Совета, главы Гуманитарного корпуса Югры Эдуарда Логинова о проведении одного из заседаний на юге страны, чтобы через общение с бойцами в госпиталях проводить патриотическое воспитание.



"Согласен провести выездное заседание Совета в Ростове-на-Дону", - сказал полпред, уточнив, что предварительным временем проведения станет февраль 2027 г.