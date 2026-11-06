08 Ноября 2026
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Академический район выплатит местной жительнице 72 тысячи рублей за падение у ледового городка

Администрация Академического района Екатеринбурга выплатит местной жительнице компенсацию за травму, полученную у ледового городка. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Инцидент произошел почти два года назад - 8 января 2025 года. Как зафиксировала камера видеонаблюдения соседнего дома, около 22.00 екатеринбурженка упала у входа в ледовый городок в Преображенском парке, напротив дома на Академика Сахарова, 45. Дорожка была покрыта наледью и не обработана противообледенительными средствами.

В больнице пострадавшей был поставлен диагноз - перелом лучевой кости. В досудебной претензии в администрацию района, а после и в иске местная жительница указала, что содержание территории парка в 2025 году было закреплено за администрацией Академического, которая и была обязана посыпать дорожки песком. Она также просила выплатить ей компенсацию в размере 200 тыс. рублей, расходы на лечение в размере 14 тыс. 442 рублей и недополученный доход в 25 тыс. 806 рублей.

Суд частично удовлетворил требования пострадавшей, взыскав с районной администрации 72 тыс. 670 рублей: 50 тыс. - компенсацию морального вреда, 8 тыс. 770 рублей - расходы на лечение и 13 тыс. 900 рублей - утраченный доход.

Решение в законную силу не вступило.

Теги: Екатеринбург, Академический район, администрация, ледовый городок, травма, суд, компенсация


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