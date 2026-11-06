Уральские спасатели приняли участие в международных соревнованиях "Вертикальный вызов" в Петербурге

В День народного единства в Санкт-Петербурге прошли международные соревнования среди пожарных и спасателей по скоростному подъёму в высотном здании "Вертикальный вызов".

На старт вышли 488 участников из 46 регионов и городов России. Были также гости из Сербии и республики Беларусь.

Участники соревнований преодолели 38 этажей, 919 ступеней вертикального подъёма в полной боевой экипировке весом до 25 кг и со средствами индивидуальной защиты органов дыхания. Такие нагрузки моделируют тушение пожаров в высотных зданиях, которые считаются одними из самых сложных.

Команда поисково-спасательного подразделения "РМК Поиск" из Екатеринбурга показала достойный результат, заняв 9-е место в общекомандном зачёте среди 50 команд.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, в личном зачёте уральские спортсмены также продемонстрировали отличную подготовку.

Самое короткое время, за которое удалось преодолеть высоту свердловскому спортсмену, – 5 минут 34 секунды.

Участие в подобных соревнованиях помогает спасателям тренироваться, оценивать свой предел прочности и адаптироваться к тяжёлым физическим нагрузкам, с которыми они сталкиваются при спасении людей.