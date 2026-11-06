На Урале Совет по патриотическому воспитанию разделили на рабочие группы

В Екатеринбурге на первом заседании Совета по патриотическому воспитанию граждан, которое проводит сейчас уральский полпред Артём Жога, созданы рабочие группы.



Созданы группы:



- По военно-патриотическому воспитанию.

- По образованию и просветительской деятельности.

- По работе с детьми и молодёжью.

- По социально-психологической поддержке.

- По поддержке семей участников СВО.

- По медицинскому сопровождению.

- По информационно-аналитическому сопровождению.

- По сохранению исторической памяти.

- По материально-техническому сопровождению и логистике.



Руководители рабочих групп выступили на заседании и предложили идеи для работы Совета. Среди них - психологическая помощь бойцам; улучшение качества работы Народного фронта, например, через большее качество доставки гуманитарной помощи; общая работа на результат; поиск новых форматов работы с молодёжью.



В новый Совет вошли 66 человек (на этапе отбора кандидатов было подано 340 заявок): 20 представителей вошли в состав по предложению Артёма Жоги, ещё 12 кандидатур направили регионы Уральского федерального округа. Остальные участники были определены по итогам открытого конкурса.