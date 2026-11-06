06 Ноября 2026
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

На бюджет: ЕС хочет ввести новый налог на крупный бизнес

ЕС планирует пополнить будущий бюджет за счет нового сбора с крупных компаний. По данным Politico, председатель Евросовета Антониу Кошта предложил выделить новый круг плательщиков с годовым оборотом более 750 млн евро. Мера призвана преодолеть разногласия между членами ЕС по вопросу новых источников доходов, которые никак не удается согласовать.
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Предложение обсуждалось на днях на закрытых консультациях. Изначально Еврокомиссия планировала ввести сбор для предприятий с оборотом свыше 100 млн евро, что должно приносить до 7 млрд евро ежегодно. Но в качестве компромисса рассматривается введение налога только на очень крупный бизнес. Также Еврокомиссия рассматривает возможность направления в бюджет доходов от глобального корпоративного налога, выплачиваемого крупнейшими международными компаниями (Amazon, Apple, Microsoft и др.).

В ЕС продолжаются споры о бюджете на 2028-2034 гг. в размере 2 трлн евро. Брюссель ищет дополнительные доходы, чтобы снизить нагрузку на бюджеты стран-членов. И разногласий очень много, а в ЕС даже раскол по этому поводу, пишут западные СМИ. В целом ЕС погружается в системный социально-экономический кризис на фоне предстоящих важных выборов в 2027 году в Польше, Франции и Италии.

Теги: бюджет, бизнес, налог, ЕС


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