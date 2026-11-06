На бюджет: ЕС хочет ввести новый налог на крупный бизнес

ЕС планирует пополнить будущий бюджет за счет нового сбора с крупных компаний. По данным Politico, председатель Евросовета Антониу Кошта предложил выделить новый круг плательщиков с годовым оборотом более 750 млн евро. Мера призвана преодолеть разногласия между членами ЕС по вопросу новых источников доходов, которые никак не удается согласовать.

Предложение обсуждалось на днях на закрытых консультациях. Изначально Еврокомиссия планировала ввести сбор для предприятий с оборотом свыше 100 млн евро, что должно приносить до 7 млрд евро ежегодно. Но в качестве компромисса рассматривается введение налога только на очень крупный бизнес. Также Еврокомиссия рассматривает возможность направления в бюджет доходов от глобального корпоративного налога, выплачиваемого крупнейшими международными компаниями (Amazon, Apple, Microsoft и др.).

В ЕС продолжаются споры о бюджете на 2028-2034 гг. в размере 2 трлн евро. Брюссель ищет дополнительные доходы, чтобы снизить нагрузку на бюджеты стран-членов. И разногласий очень много, а в ЕС даже раскол по этому поводу, пишут западные СМИ. В целом ЕС погружается в системный социально-экономический кризис на фоне предстоящих важных выборов в 2027 году в Польше, Франции и Италии.

