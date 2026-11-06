В Екатеринбурге оставили под арестом высокопоставленного сотрудника СКР

Свердловский областной суд оставил под стражей высокопоставленного сотрудника Следственного комитета.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, речь идет о руководителе следственного отдела СКР по Октябрьскому району Екатеринбурга Денисе Кельбиханове. Ему предъявлено обвинение по статье УК РФ "Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере".

24 октября Ленинский районный суд уральской столицы заключил Кельбиханова под стражу. В апелляционной жалобе адвокат обвиняемого попросил отменить постановление как "незаконное и необоснованное". Он настаивал на мере пресечения в виде домашнего ареста либо запрета определенных действий.

Свердловский областной суд, рассмотрев доводы апелляции, оставил решение райсуда в силе. Денис Кельбиханов останется под стражей до 22 декабря 2026 года.

Подробности в суде не раскрывают. В Следственном комитете РФ по Свердловской области уголовное дело сотрудника пока не комментируют.