Алексей Текслер обсудил с Оксаной Лут проекты создания в Челябинской области маслоэкстракционного завода и модернизации агроуниверситета

Накануне в Москве губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут. В ходе рабочей встречи глава Южного Урала в продолжение недавней поездки министра в регион губернатор рассказал о предварительных итогах работы АПК Южного Урала.

Алексей Текслер сообщил, что за 8 месяцев объем производства продукции в этой сфере вырос на 6%, пищевых продуктов – на 12,7%, напитков – на 26%. По итогам 9 месяцев производство мяса всех видов увеличилось на 13%, молока в сельхозорганизациях – на 6%. Регион сохраняет ведущие позиции по выпуску макарон, муки и круп. Челябинская область остается в числе лидеров-регионов по освоению федеральных средств. Доля освоения бюджетных ассигнований на условиях софинансирования превышает 97% при среднероссийском показателе 70%.

Также Алексей Текслер рассказал министру о предварительных итогах уборочной кампании. Южноуральские аграрии собрали 2 млн тонн зерна в бункерном весе. Уборка картофеля и овощей завершена – их совокупный объем превысил 150 тысяч тонн. Сбор масличных культур продолжается: уже намолочено более 600 тысяч тонн.

Стоит напомнить, что Оксана Лут в ходе сентябрьского визита в регион высоко оценила результаты труда южноуральских аграриев.

«Челябинская область стабильно собирает более двух миллионов тонн зерновых, а в прошлом году получила рекордный урожай масличных культур — почти 500 тысяч тонн. Это очень хороший результат. Отдельно отмечу высокую обеспеченность семенами отечественной селекции — порядка 80 процентов — это значительно выше среднего показателя по стране. Хорошие темпы регион демонстрирует в производстве птицы и свинины», - отметила министр сельского хозяйства РФ.

Одной из ключевых тем встречи губернатор и министра накануне в Москве стало возможное строительство в селе Варна маслоэкстракционного завода мощностью 500 тонн льна в сутки. Предприятие сможет выпускать льняное и рапсовое масло, а также извлекать белок из льняного жмыха методом глубокой переработки.

Важно отметить, что по итогам 2025 года Челябинская область заняла третье место в России по производству маслосемян льна – 177 тысяч тонн. Значительная часть урожая идет на экспорт. Новый завод позволит выпускать в регионе больше продукции с высокой добавленной стоимостью.

«Это позволит нарастить объемы переработки местного сырья, обеспечить аграриям стабильный сбыт, а животноводческим хозяйствам – качественные корма», – подчеркнул Алексей Текслер.

Напомним, на площадке выставки «Агропром Урал 2026», прошедшей в октябре, в ходе пленарного заседания заместитель губернатора – министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин сообщил, что Челябинская область собрала более 500 тысяч тонн маслосемян и увеличила физический объём агроэкспорта: с начала года за рубеж поставлено более 427 тысяч тонн продовольствия, что больше, чем за весь 2025 год (413,5 тысяч тонн).

На конец октября в регионе собрали 528 тысяч тонн маслосемян. Для сравнения: в 2025 году после доработки регион получил 472,5 тысяч т маслосемян.

«АПК Челябинской области закрывает внутренние потребности с профицитом и рассматривает экспорт как ключевой резерв роста», – отметил Алексей Кобылин.

Добавим, по объёмам агроэкспорта регион план 2025 года перевыполнил почти на 22%. Южно-уральская агропродукция поставляется более чем в 30 стран.

Еще одной темой рабочей встречи губернатора Челябинской области и министра сельского хозяйства РФ стал вопрос подготовки кадров для агроотрасли.

Обсуждая модернизацию Южно-Уральского государственного аграрного университета, министр и губернатор отметили предварительные договоренности о федеральной поддержке проекта, которые были достигнуты во время сентябрьского визита Оксаны Лут в Челябинскую область. В настоящее время идет активная работа по подготовке соглашений с Минсельхозом России совместно с предприятиями-партнерами. Осуществляется подготовка проектно-сметной документации, которую планируется завершить к февралю следующего года. Проект модернизации рассчитан на 2027-2028 годы и предусматривает создание новых лабораторий, капитальный ремонт и оснащение учебных аудиторий вуза.

Отметим, что создание нового агропроизводства и модернизация агровуза в Челябинской области соответствует целям и задачам национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности"

«Для развития агропромышленного комплекса нужны подготовленные специалисты и научные решения, которые можно применять на предприятиях. Поэтому продолжим поддерживать аграрный университет, обновлять его материальную базу и укреплять связи с работодателями. Важно, чтобы студенты осваивали современные технологии уже во время учебы», – отметил Алексей Текслер.

Стоит напомнить, что на площадке всероссийской выставки «Золотая осень – 2026», прошедшей в сентябре в столице, Челябинская область завоевала золотые, серебряные и бронзовые медали за достижения в сфере АПК. А ученые Южно-Уральского государственного аграрного университета (ЮУрГАУ) были отмечены двумя медалями, в том числе за разработку инновационных кормов, специально адаптированных для региона.

Ректор Южно-Уральского государственного аграрного университета Светлана Черепухина комментируя достижения вуз, отметила, что это результат, который получен благодаря сформированной экосистеме науки, индустриальных партнёров и практикоориентированного обучения.

«Высокая оценка наших разработок –серебряной медали за способ производства кормов из ячменя сорта «Нудум 95» и бронзовой награды за технологию повышения сохранности молодняка – доказывает, что прикладная наука Урала конкурентоспособна и востребована на самом высоком федеральном уровне. Убеждена, что такие победы дают мощный импульс развитию всего агропромышленного комплекса Челябинской области», - подчеркивала Светлана Черепухина.