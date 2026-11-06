06 Ноября 2026
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Фото: Накануне.ru

В Тюменской области 15 муниципалитетов получили паспорта готовности к зиме

В Тюменской области 15 муниципалитетов получили паспорта готовности к зиме, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Специалисты Северо-Уральского управления Ростехнадзора завершили проверки готовности объектов жизнеобеспечения к отопительному периоду еще в 8 муниципалитетах региона.

Эксперты подтвердили готовность к зиме: Армизонского округа; Аромашевского округа; Бердюжского округа; Вагайского округа; Викуловского округа; Голышмановского округа; Заводоуковского округа; Казанского округа; Омутинского округа; Сладковского округа; Сорокинского округа; Тюменского округа; Упоровского округа; Ялуторовского округа; Ялуторовска.

"Получение муниципалитетами паспортов готовности – это финальный этап подготовки к зиме. Понятно, что отопительный сезон в Тюменской области стартовал, котельные и сети работают. Но теперь эксперты должны подтвердить, что все было сделано правильно. Следим за тем, чтобы все муниципалитеты прошли проверки достойно и в срок", - отметил начальник отдела департамента ЖКХ Тюменской области Антон Михеев.

Срок оформления паспортов готовности - до 20 ноября. В отдельных случаях даты проверки специалистами Северо-Уральского управления Ростехнадзора могут быть продлены.

Теги: готовность к зиме, отопительный сезон, паспорт готовности


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