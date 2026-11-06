06 Ноября 2026
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Фото: Накануне.RU

Уральский полпред запустил работу Совета по патриотическому воспитанию граждан

Полпред президента РФ в УрФО Артём Жога открыл первое заседание Совета по патриотическому воспитанию граждан. Встреча проходит в Музее архитектуры и дизайна Екатеринбурга, перед началом мероприятия для полпреда провели экскурсию по экспозиции, передает корреспондент Накануне.RU.

Экскурсия для Артёма Жоги в музее архитектуры и дизайна в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

Экскурсия для Артёма Жоги в музее архитектуры и дизайна в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

Цель создания Совета — объединение ради победы и укрепления суверенитета. Участников новой структуры утверждали по результатам конкурсного отбора.

Открывая заседание, полпред отметил, что во время отбора кандидатов для участия в работе Совета поступило 340 заявок, и выбрать было сложно. Каждый кандидат — очень квалифицированный специалист.

Артём Жога на совете по патриотическому воспитанию в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

В Совете будет создано несколько рабочих групп по разным направлениям.

Так, членам Совета предстоит заняться адаптацией участников специальной военной операции к мирной жизни, искать тех, кто может стать лидером общественного мнения. Тем более, многим участникам спецоперации есть, чем поделиться, и такие истории — лучший пример для подрастающего поколения, считает Артём Жога.

Ещё одной темой работы членов Cовета станет развитие добровольчества.

При этом, разумеется, патриоты — не только бойцы, это также и врачи, и спортсмены, и представители других профессий, считает полпред. В итоге, работа Совета должна вызвать у молодёжи желание оставаться и трудиться на своей земле.

"Состав Cовета получился разнообразным. У каждого — свой опыт и понимание проблем", — сказал Артём Жога.

По его словам, "фронт находится везде", и Совету не следует ограничиваться разовыми встречами.

"Участники Совета закладывают уверенность в завтрашнем дне", — заключил полпред.

Теги: патриотическое воспитание, совет, полпред, артем жога


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