В Астрахани под председательством Игоря Седова прошли публичные слушания по проекту нового Устава города

Сегодня, 6 ноября, председатель городского парламента Игорь Седов провёл публичные слушания по обсуждению нового главного правового документа, регулирующего жизнь жителей Астрахани.

Как пояснил спикер Городской Думы Игорь Седов, действующий на сегодняшний день Устав города был утвержден решением Городской Думы ещё 31 марта 2016 года, с тех пор в него было внесено 41 изменение. Назрела необходимость принятия Устава в новой редакции. Но главная суть нововведений заключается в том, что Устав необходимо привести в соответствие с федеральным законодательством. На смену 131-му федеральному закону о местном самоуправлении в РФ пришёл новый закон – 33-й, который закрепил ряд существенных изменений в структуре органов власти, системе распределения полномочий и многом другом. Всё это необходимо учесть в главном местном нормативном правовом акте.

Во время публичных слушаний жители города смогли не только получить разъяснения по важнейшим преобразованиям текста документа, но и высказали своё мнение по вопросам о жизни города, которые их волнуют.

По завершении обсуждения проекта Устава города Астрахани участники публичных слушаний выразили полное единодушие и одобрили его.

«Благодарю всех, кто принял участие в публичных слушаниях. Далее проект нового Устава Городская Дума Астрахани рассмотрит на ноябрьской сессии. В случае его принятия городскими депутатами, он должен быть зарегистрирован и официально опубликован до конца текущего года», — подчеркнул Игорь Седов.