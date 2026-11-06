Подросток в Лахте пострадал из-за взрывателя гранаты

В деревне Лахта под Архангельском 14‑летний подросток травмировал руку - взорвался предмет, который он нашел вместе с другом. О происшествии сообщили в управлении МВД России по Архангельской области. Полицейские узнали о ЧП из сообщения в отдел "Приморский" (межмуниципальный отдел МВД "Новодвинский"): взрыв случился в квартире на улице Геологов.

Двое подростков гуляли рядом с огороженной площадкой, где хранили старую технику и металлолом. Там ребята заметили подозрительный металлический предмет. Вместо того чтобы рассказать взрослым, они забрали находку и отнесли ее домой к одному из них. В квартире школьник потянул за кольцо - и тут же прогремел взрыв. Мальчика сразу увезли в больницу. Врачи говорят, что его жизни ничего не угрожает, состояние стабильное. Второй подросток не пострадал.

Эксперты изучили обломки и подтвердили: это части взрывателя ручной гранаты. Правоохранители завели уголовное дело и сейчас выясняют, как опасный предмет оказался среди металлолома.

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