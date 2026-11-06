Юрий Бурлачко на встрече с главой Абинского района обсудил процесс преобразования территории в муниципальный округ

Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко провел рабочую встречу с главой Абинского района Ильей Биушкиным.

Стоит напомнить, что в сентябре 2024 года депутаты ЗСК анализировали темпы развития территории в рамках парламентских Дней муниципальных образований. По итогам работы было принято постановление, включающее рекомендации комитетов ЗСК по укреплению экономики и социальной сферы района, устранению сдерживающих факторов.

В ходе рабочей встречи спикера ЗСК с главой территории обсуждался вопрос преобразования Абинского муниципального района путем объединения поселений, входящих в его состав, и образования нового муниципального образования со статусом муниципального округа. Целью такого преобразования является необходимость максимально оперативного решения наиболее острых вопросов жизнедеятельности территории и населения. В том числе вопросов ремонта дорог, водо-, газо- и теплоснабжения, благоустройства. В настоящий момент администрации малых и средних поселений района не имеют возможности полноценно исполнять все полномочия ввиду дефицита бюджетов.

Илья Биушкин пояснил спикеру ЗСК, что просьба о преобразовании исходит от глав поселений. При этом ранее ряд поселений был объединен ранее.

Юрий Бурлачко согласился с доводами главы.

«Оптимизируя поселенческий уровень, муниципальный район берет решение всех вопросов на себя. Это большая ответственность, и вы должны быть к ней готовы. При этом вы не должны потерять людей – специалистов, участковые избирательные комиссии. Все процедуры необходимо провести в строгом соответствии с действующим законодательством», - подчеркнул Юрий Бурлачко.

Также обсуждался вопрос преобразования поселка городского типа Ахтырского в станицу Ахтырскую, что позволит обеспечить получение местными жителями льгот, установленных для сельского населения.

Обозначая свою позицию, руководитель парламента обратил особое внимание, что как первый, так и второй вопросы должны решаться с обязательным учетом мнения населения.

В ходе диалога также поднимались темы реализации инвестпроектов и инвентаризации земельных участков. В завершение встречи Юрий Бурлачко заверил главу района в содействии депутатского корпуса при реализации намеченных планов.