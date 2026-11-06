Авиаперевозчикам продлят спецрежим для иностранных лайнеров

Минтранс России подготовил проект постановления, который продлит на два года особый порядок работы с иностранными самолетами и двигателями в лизинге. Благодаря этому российские авиакомпании смогут дальше использовать лайнеры Airbus, Boeing и Embraer на специальных условиях - вплоть до конца 2028 года. Об этом пишут "Ведомости".

Изменения хотят внести в постановление № 412 про особенности лизинговых договоров. Его приняли в марте 2022 года, когда зарубежные лизингодатели потребовали вернуть арендованные самолеты. Тогда же западные компании перестали обслуживать эти суда и поставлять к ним запчасти.

Особый режим дал авиакомпаниям право не возвращать самолеты и продолжать их использовать: страховать, обслуживать и ремонтировать - но только по российским правилам. Сначала режим действовал до конца 2024 года, потом его продлили до конца 2026‑го. Теперь власти хотят продлить его еще раз, чтобы не срывать работу перевозчиков и стабильно выполнять лизинговые обязательства.

В "Аэрофлоте" считают эту меру своевременной и важной в нынешних условиях.