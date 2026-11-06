Песков: Подробностей о мирном соглашении, анонсированном Трампом, у Кремля нет

У Кремля нет подробностей о мирном соглашении, о котором говорил президент США Дональд Трамп, у Кремля нет.

"Нет, никаких подробностей нет", - сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, о каком именно соглашении идет речь и на какой стадии оно находится.

Также Песков сообщил, что Кремль пока не располагает информацией о результатах встречи президент Трампа со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Пресс-секретарь Путина пояснил, что Дмитриев еще не вернулся из США.

Ранее Трамп анонсировал масштабное соглашение, которое может затронуть не только Украину, но и всю Европу. Об этом он заявил в Белом доме после встречи с Дмитриевым.

Как отметил американский лидер, соглашением все будут довольны, оно "прекрасно". Деталей он пока огласить не может. Перед этим первая леди США Мелания Трамп приняла делегации России и Украины в Вашингтоне и передала через Дмитриева личное послание президенту РФ Владимиру Путину.