Житель Березников предстанет перед судом за смертельное ДТП

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Березников. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть двух человек (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Об этом Накануне.RU сообщили в прокуратуре Пермского края.

По данным следствия, осенью 2025 года водитель не учёл сложные дорожные условия - тёмное время суток, пасмурную погоду и скользкое покрытие - и выехал на встречную полосу. Это привело к массовому ДТП. Две женщины погибли на месте, ещё один человек получил тяжкий вред здоровью, трое - вред средней тяжести.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.