В Оренбурге мужчина убил новорожденного сына

В Оренбурге 22‑летний мужчина убил своего новорожденного сына. Трагедия случилась 3 ноября в квартире на улице Советской: он перекрыл малышу дыхательные пути, ребенок погиб. О происшествии 6 ноября рассказали в следственном управлении СК по Оренбургской области.

Полицейские уже задержали подозреваемого. Следователи просят суд отправить мужчину под стражу. Сейчас специалисты проверяют, могла ли мать младенца быть причастна к преступлению. Уголовное дело завели по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ - за убийство малолетнего.