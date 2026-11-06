Прокуроры не дали вывести из страны 4,3 млрд рублей

В первой половине 2026 года прокуроры участвовали почти в 3 тысячах арбитражных дел - это почти вдвое больше, чем годом раньше. Им удалось не допустить вывода за рубеж 4,3 млрд рублей, которые пытались списать как оплату несуществующих долгов.

Четверть дел касалась банкротств: прокуроры защищали права уязвимых лиц и добивались возврата средств. Так, в Карачаево-Черкесии сохранили для военнослужащего 475 тысяч рублей, а в Алтайском крае не дали включить в долги 3 млн рублей от продажи единственного жилья ребенка должника. Всего прокуроры отразили необоснованные требования на 25,7 млрд рублей и вернули в конкурсную массу 5,1 млрд рублей. Благодаря этому банкроты в ряде регионов погасили долги по зарплате перед 779 работниками - на общую сумму 393,9 млн рублей.

В Кузбассе прокуроры добились возврата 3,3 млрд рублей в конкурсную массу АО "Шахта "Заречная" - это выручка от угля, которую раньше владельцы распределили между собой.

Кроме того, прокуроры сорвали попытки легализовать 5,4 млрд рублей. Например, в Алтайском крае суд привлек к ответственности руководителей металлургической компании: они намеренно заключали убыточные сделки, чтобы уйти от налогов. В бюджет взыскали свыше 1 млрд рублей.

Ранее по данным МВД, ущерб от экономических преступлений в России за девять месяцев 2026 года достиг 460 млрд рублей - это на 191 млрд рублей больше, чем за тот же период 2025 года, когда сумма ущерба составила 269 млрд рублей, то есть почти вдвое меньше текущего показателя.